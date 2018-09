Estrena de Luis Enrique amb una treballada victòria contra Anglaterra

La selecció espanyola es va sobreposar a un gol en contra i va saldar amb victòria (1-2) l'estrena a Wembley de l'era que va arrencar ahir amb Luis Enrique a la banqueta, un test d'altura a la nova Lliga de Nacions aprovat amb nota gràcies a la remuntada que van deixar els gols de Saúl Ñíguez i Rodrigo en el primer temps, i les parades de David de Gea a cada bona ocasió rival.

L'aposta inicial de l'asturià va sortir beneïda de Wembley. Des de la porteria, on David de Gea va aparèixer quan ho va necessitar el seu equip, fins a una sala de màquines i una definició endollades. Saúl i Rodrigo van sortir reforçats en aquesta nova època amb l'objectiu de recuperar el prestigi perdut en les últimes competicions.

L'estrena de les dues seleccions a la Lliga de Nacions va començar amb un tempteig del qual va treure profit el quadre local en el gol als 10 minuts de Rashford. No va funcionar la pressió a dalt i Nacho no va encertar a tallar la passada de gol. Un punt més d'exigència per començar del qual va sortir airós Espanya gràcies a una reacció immediata. La banda dreta de Carvajal i Rodrigo va crear l'empat, en una de les moltes jugades, amb la passada enrere del davanter del València a Saúl.

Els de Gareth Southgate van crear perill a pilota aturada, va rondar el gol la Bota d'Or del Mundial, Harry Kane, i gairebé ho va cantar Rashford fins a l'aturada de De Gea. No obstant això, es van quedar gelats al 1-2 de Rodrigo, amb un gran desmarcatge al primer pal en una falta posada per Thiago. A partir d'aquí van sortir els defectes també d'Anglaterra. Li va faltar la creació al centre del camp, la resposta davant d'un rival superior. Tot i això, Anglaterra va buscar el gol de l'empat fins al final i, en el llarg temps de descompte, l'àrbitre el va anul·lar per falta sobre De Gea.