El Llagostera es fa fort a casa i suma la seva segona victòria

El Llagostera se sent còmode a casa, i ahir ho va demostrar sumant la segona victòria consecutiva, gràcies a un gran gol de Pitu en una jugada personal. El joc directe dels d'Oriol Alsina va debilitar ràpidament la defensa del Santfeliuenc, obligant el seu porter a intervenir. Després d'acaronar el gol en diverses ocasions, el Llagostera va veure com li anul·laven un gol d'Aimar per falta en la rematada del córner. I al minut 37, va arribar el torn de Pitu. En una molt bona acció, el capità va rebre la pilota, va escapar-se de dos rivals i va aconseguir col·locar l'esfèrica a l'escaire fent inútil l'estirada del porter. «A casa tenim molta seguretat defensiva. Hem sortit de la primera part amb molt bones sensacions i a la segona ens ha tocat patir», va dir el tècnic.