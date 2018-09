L'Olot es queda a les portes de la remuntada contra l'Atlètic Llevant

En plenes Festes del Tura, l'Olot va aconseguir seguir sumant amb un empat que no va ser gens fàcil de materialitzar a causa de l'exigència del rival. Un Atlètic Llevant que va desbordar els garrotxins des de bon començament i els va obligar a reaccionar per tal de seguir invictes. L'Olot va començar el partit de la pitjor manera possible: encaixant un gol al minut dos del matx. Una errada en una sortida de Ginard va permetre a Joan fer el 0 a 1 a favor dels granotes. L'Atlètic Llevant no va permetre als garrotxins sentir-se còmodes en cap moment. Els granotes van exercir una pressió molt intensa durant tota la primera meitat i van forçar els errors dels olotins.

Al minut 22 del partit l'Olot va pagar els errors i va encaixar el segon gol. Arturo Molina va recórrer tota la banda esquerra sense que ningú li sortís al pas, i Blesa va aprofitar el refús de la centrada del migcampista murcià per fer el 0 a 2. Dos minuts després, Xumetra va tenir l'oportunitat de retallar distàncies de cap però Cárdenas ho va impedir amb una gran estirada. El partit va fer un gir de 180 graus quan faltaven 5 minuts per al final de la primera part. Álvaro Moreno va cometre un penal sobre Marc Mas i va ser expulsat. Va ser el davanter de Sils l'encarregat de transformar-lo i posar el 2 a 1 en el marcador.

L'Olot va jugar tota la segona part amb un jugador més i la superioritat numèrica els va permetre sentir-se més còmodes amb la pilota. Al minut 57 va arribar el gol de Barnils que posava el 2 a 2 en el marcador. Immediatament després del gol, Garrido va donar entrada a Marc Nierga. El davanter olotí va disposar d'un u contra u amb Cárdenas pocs minuts després d'entrar al terreny de joc, però el porter visitant va refusar la pilota amb el peu. El terrassenc Dani Cárdenas va tornar a ser protagonista quan faltaven 12 minuts per al final fent una altra aturada magistral a un xut creuat de Guzmán. L'última oportunitat la va tenir Pep Chavarría, però el seu xut va marxar fregant el pal de la porteria visitant. Finalment, els olotins es van quedar a les portes de culminar la remuntada malgrat disposar d'ocasions per fer el tercer gol.