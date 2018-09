Maverick Viñales sortirà avui des del tercer lloc a Misano

Maverick Viñales (Yamaha) va aconseguir ahir al Circuit de Misano la tercera posició de sortida per al GP de San Marino. Al davant sortiran Jorge Lorenzo (Ducati), que va aconseguir la tercera «pole» de la temporada, i l'australià Jack Miller (Ducati). En Moto 2, Isaac Viñales va obtenir la 32a plaça. Mentre que en Moto 3, Albert Arenas va ser 13è.

El pilot rosinc va aconseguir colar-se a la graella amb un temps de 1.31:950 i trencar una línia integra de Ducati, encapçalada per Lorenzo, Miller i Andrea Dovizioso que finalment va acabar quart. Després de la jornada d'entrenaments d'ahir, Viñales va assegurar a Movistar MotoGP que «estic molt content perquè he fet el temps al final de tot. He fet el T4 a mort, o tot o res. La moto ha funcionat molt bé i l'equip està treballant molt millor des que vam fer el test de Misano. Sobretot, amb molta més confiança». A més a més, l'alt-empordanès va explicar que l'elecció de pneumàtics li va impedir signar millors temps a l'inici de la sessió. «La primera goma no estava a l'altura, derrapava una mica de darrere i m'ha perjudicat una mica a l'hora d'apretar fort al segon time attack», va dir. Per la seva part, Lorenzo va confessar estar «inspirat» per aconseguir la «pole» amb rècord de la pista. «Estava molt actiu. A la primera volta he agafat velocitat molt ràpid», va comentar.



Sense millora

Després de patir un accident a Silverstone i ser operat del braç esquerre, Isaac Viñales va quedar a la 32a posició de Moto 2, liderada per Francesco Bagnaia. En Moto 3, el gironí Albert Arenas no va poder millorar la seva marca i va quedar 13è.