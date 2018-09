El Peralada rep el Conquense amb el desig de sumar el primer triomf del curs

«Sentim molta il·lusió i ganes de guanyar el primer partit. Volem reivindicar-nos i gaudir de l'encert que ens ha faltat en les dues primeres jornades», valora Chicho Pèlach, l'entrenador del Peralada, que torna a jugar al costat dels seus després d'haver hagut de disputar el derbi contra l'Olot a Montilivi a causa d'uns fongs a la gespa del Municipal. «Ha estat un cas atípic perquè no hem pogut gairebé ni entrenar-hi. Jugar al nostre camp és sinònim de felicitat, mantenim els bons records del curs passat. Ja teníem ganes de començar a practicar la nostra rutina habitual».

Al davant, el conjunt de l'Alt Empordà no tindrà un rival qualsevol. El Conquense, que ha començat com un tro, compta els seus partits per victòries i viu al capdamunt de la taula classificatòria sense haver encaixat cap gol. Lluny d'espantar-lo, Chicho confia en el bon treball que estan realitzant els seus futbolistes. «L'equip està bé. Més enllà dels resultats hem analitzat i arribat a la conclusió que el nostre creixement continua. Avui som millors que els dies que ens vam enfrontar al Sabadell i a l'Olot. Hem de seguir aquest camí i no desviar-nos, no hi ha cap altre secret. Entrenem amb fe, volem anar a més i aviat trobarem el punt competitiu que tots desitgem».

Els de l'Alt Empordà continuaran sense comptar amb Teo i José Aurelio Suárez, lesionats. Chicho no dona pistes sobre quins seran els escollits i podria plantejar-se algun canvi respecte a l'onze de fa set dies. Tot i tenir només un punt a la butxaca, no es desviarà d'un model que ha convertit en virtut, com demostra la condició de millor equip de la segona volta d'ara fa uns mesos i que, avui, torna a Peralada, un escenari que ha vist com els somnis es poden complir.