El Sant Pere Pescador femení comença la seva aventura en la Segona Divisió

Després de l'històric ascens la temporada passada, el Sant Pere Pescador comença avui (16h) una nova etapa a la Segona Divisió Nacional Femenina a casa davant l'AEM de Lleida.

El conjunt entrenat per Joan Pont afronta aquesta nova aventura amb un problema d'última hora, i és que per aquest partit, l'entrenador gironí tindrà vuit baixes, ja que els tràmits de les fitxes presentades a última hora encara no s'han acceptat. Així, Pont només podrà comptar amb 14 jugadores per jugar aquest partit.

L'entrenador local qualifica el rival d'aquesta tarda com «un dels rivals més forts de la competició i serà complicat», però va afegir que «tenim les nostres armes i mirarem de fer-ho lo màxim de bé. Hem d'estar molt centrades».

L'objectiu principal del Sant Pere aquesta temporada és aconseguir la permanència, però «si es dona la possibilitat al gener podem aspirar a alguna cosa més», va concloure Pont.