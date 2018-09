Eloi Amagat torna a jugar un partit sencer 15 mesos després

Encara que sigui als 33 anys. O quan vingui. La qüestió és jugar, i com més temps millor. Ha hagut d'esperar Eloi Amagat. I patir. Saber ser pacient, passar-ho millor i pitjor; pensar que potser ja no hi ha res a fer, o tenir esperança. Després d'un any sense pràcticament protagonisme a Montilivi, gaudint pràcticament al marge d'un caramel com ho és la Primera Divisió, el gironí, com se sol dir, torna a somriure. Ja no pas perquè una lliga d'allò més exòtica i alhora cridanera com la dels Estats Units li obria la porta fa unes setmanes. Que també. Sinó perquè, temps després de fer-ho per última vegada, ha tornat a jugar un partit sencer. De principi a fi. 90 minuts. El que buscava des de fa temps; allò que no se li donava a Girona i que Machín semblava tenir prohibit li ha servit Domènech Torrent. La matinada del diumenge, amb el 20 a l'esquena, participava en un nou partit del New York City. D'inici, a l'onze titular, i aguantant fins al final. A més, sent important i aportant el seu granet de sorra amb bones accions, alguna que altra passada de mèrit i també ocasions.

«És el primer dia que m'he reconegut una mica», deia Eloi Amagat en zona mixta. Tenia tota la raó. Les altres dues actuacions a la MLS no havien estat, segurament, el que desitjava. Sobretot la primera, quan va veure la targeta vermella als 40 minuts d'estar al damunt de la gespa. «En els dos partits anteriors no havia estat massa afortunat. Sobretot amb l'expulsió, vaig tenir molta mala sort. A més, em faltava ritme. I no és fàcil, perquè porto només un mes en un país del tot nou i necessito un procés d'adaptació. Avui m'he reconegut per fi una mica i vull seguir creixent per ajudar l'equip», valorava.

Amb el 20 a la seva esquena, Eloi va sentir-se com peix dins l'aigua al mig del camp. Va signar una excel·lent passada que un company no va aprofitar per ben poc i també va posar a prova el porter rival amb una fuetada al segon acte a passada de David Villa. Tot i intentar-ho, això sí, la victòria es va escapar i el New York City va acabar empatant al Yankee Stadium contra el DC United de Wayne Rooney. «Necessitàvem guanyar i per això no podem estar del tot contents. ara, la imatge ha estat boníssima. Hem fet el millor partit des que estic aquí i si continuem així estic segur que podem guanyar a qualsevol equip», afirmava el gironí. La mateixa web del seu club l'elogiava. «Amb la pilota als peus i mostrant-se fort en atac, Eloi ha demostrat que pot jugar un paper important en les jornades que queden de temporada regular». L'últim cop que va disputar els 90 minuts sencers va ser el 4 de juny del 2017. Els sona? Sí, el 0-0 contra el Saragossa; el dia de l'ascens del Girona.