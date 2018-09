La final més amarga de Serena Williams

La japonesa Naomi Osaka, de només 20 anys, es va proclamar campiona de l'Open dels Estats Units en derrotar l'experimentada Serena Williams. Evidentment el resultat va sorprendre pràcticament tothom, però la notícia de la final no va ser el resultat, sinó la polèmica que va ocasionar Williams a la pista.



Tot va començar quan Osaka es va adjudicar el primer set (6-2). Williams estava nerviosa. Les coses no li estaven sortint com ella volia. La situació, però, encara es va agreujar més quan a l'inici del segon set, l'àrbitre Carlos Ramos va avisar la nord-americana perquè havia entès que s'estava comunicant amb el seu entrenador i això no està permès durant el partit. En aquest moment, Williams es va encarar amb el jutge, a qui va dir que no estava fent trampes, que no li cal fer-ne per guanyar. La veterana jugadora va començar el segon set molt millor (3-1). No obstant això, pocs minuts més tard va tornar a fer-la bona quan Osaka li va fer el 3-2. Es va enfadar i va trencar la seva raqueta. En aquest moment, l'àrbitre va aplicar el reglament i va haver de sancionar-la amb la pèrdua d'un joc, i ella va tornar a saltar. Va insistir al jutge que no feia trampes, que era un mentider i li va exigir que li demanés perdó. També li va dir que era un lladre perquè li acabava de robar un joc. La nord-americana, que jugava davant del seu públic, va parlar amb membres de l'organització per justificar la seva actitud i intentar que l'àrbitre canviés d'opinió. D'això, res de res. Va acabar perdent els papers i, de retruc, el segon set (6-4), fet que la va deixar sense el seu setè títol a Flushing Meadows.





#USOPENxESPN Mirá el momento en el que Serena Williams enfrentó al Umpire en la final del #USOpen. pic.twitter.com/mI98WcoZJc — ESPN Tenis (@ESPNtenis) 9 de septiembre de 2018

Unes hores més tard d'acabar la final, l'associació de tennis nord-americà (USTA) va anunciar que Serena Williams era multada amb 17.000 dòlars, gairebé 15.000 euros, per les violacions del codi que va cometre durant la final. L'oficina d'arbitratge del torneig va multar l'exnúmero u mundial amb 10.000 dòlars per l'abús verbal cap a l'àrbitre, 4.000 per l'advertència d'estar rebent instruccions del seu entrenador i 3.000 dòlars més per destrossar la raqueta.