Clara derrota blaugrana a la final (76-94). Dura ensopegada per a l'equip d'Svetislav Pesic a la final de la Lliga Catalana, que va acabar amb una històrica victòria per al Morabanc Andorra que es va emportar el títol gràcies al seu espectacular encert ofensiu amb 17 triples anotats. Al descans, el Barça ja perdia per 13 punts (33-46) i, per a deseperació de Pesic, la defensa del Barça no va millorar en el segon temps.