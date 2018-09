L'èxtasi dels últims minuts

El Peralada extraurà moltes coses del partit d'ahir contra el Conquense. Algunes d'elles per corregir. I d'altres, per continuar treballant-les i tenir-les ben presents. Sobretot, les que l'equip va ser capaç de mostrar en els últims deu minuts. Pilota amunt i avall, i vinga a crear ocasions. Tot per fregar la victòria, que estava a tocar. Al final, els xampanyers es van haver de conformar amb un empat, el que va materialitzar Moha. El davanter procedent del juvenil va lluitar com ningú des que va trepitjar el terreny de joc per donar l'anhelat gol a l'afició en l'esperada estrena al Municipal. Moha, reivindicant la seva figura al conjunt blanc-i-verd, va diluir el penal favorable al Conquense que va avançar els manxecs quan quedava poc menys d'un quart d'hora per al xiulet final. La diana va capgirar completament el joc, deixant enrere la monotonia i el desordre que estaven patint els de casa. Al final, un punt «positiu» més que necessari i, com va dir el tècnic, Chicho Pèlach, que servirà per agafar «més experiència per conèixer tots els tipus de partits».

Lluny de la versió que es va veure a Montilivi, els locals van sortir molt desconcertats. Sense energia. És cert que es tractava d'un escenari diferent, però era l'estrena a casa i s'esperava una altra imatge. Ben aviat el Conquense va començar a fer pressió i Santi Bueno va torçar la primera rematada amb el cos. Als cinc minuts, els rivals van aprofitar una errada defensiva però la pilota va acabar sortint pel damunt del travesser. En veure la insistència del rival, que està donant la sorpresa des de l'ascens a Segona B, el Peralada semblava no saber trobar-hi remei. Mario i Rober es van fer un embolic donant més oportunitats al Conquense, que no trobava el gol perquè les mans de Marc Vito sempre apareixien per impedir-ho. Al minut 22, Pau Miguélez va llançar una falta sobre Andzouana molt a prop del punt de penal però un defensa va evitar-ho posant el cap. A mesura que passaven els minuts, augmentava la incertesa. El domini estava mitjanament repartit entre els dos conjunts, amb més insistència per part del Conquense. Però tot sense inquietud, perquè poques vegades hi va haver perill a les porteries. La que més tensió va causar va ser a la mitja hora. Vito va evitar com va poder que li encaixessin un gol en una triple acció. Tot va ser molt ràpid, però el porter xampanyer se'n va sortir amb nota. A tot això, va respondre Andzouana aprofitant la contra per plantar-se sol davant Marqueta. No va tenir sort i es va arribar al descans sense que es mogués el marcador.



Els gols es fan esperar

A la represa, les idees no es van aclarir. El mateix joc descontrolat i amb jugades sense acabar. Cada vegada que es passava de la zona de tres quarts, els de Chicho perdien pistonada. Segons l'entrenador, era cosa «del desgast físic». Per aquest precís motiu, va optar pels canvis. Giorgi, que acabava de tornar de la selecció, va substituir Paik per agafar la posició de Valery, que va canviar a la banda esquerra. Calia contenció i a poc a poc va anar arribant.

Al minut 67, Andzouana va comptar amb una altra gran ocasió que va veure's reprimida per Marqueta. Al cap de deu minuts, però, va arribar la pena màxima. «Un error puntual i molt evitable» que els va penalitzar. Una altra vegada. Contra l'Olot va ser Vito regalant-la a Hèctor Simón i ahir va ser el torn de Valery. Sent un corcó per a la defensa durant tot el partit, va arriscar entrant per darrere a Agi i l'àrbitre va assenyalar penal. El va transformar Jairo Cárcaba sense que Vito pogués fer-hi res, encara que es va llançar cap a la banda dreta, on anava disparada la pilota.

La reacció de veritat no va arribar fins l'últim tram. Moha va disposar dels darrers minuts per regalar el gol a l'afició i demostrar una gran qualitat. Tot sol va neutralitzar els visitants per empatar el partit amb un gran gol en una acció personal. Com no, el tècnic està encantat del jugador i l'anima «a continuar treballant igual». Si fins aleshores els espectadors no havien tingut prou adrenalina, els xampanyers van preparar el plat fort. Un final boig amb molta insistència de cara al gol per fregar la victòria. Qui més ho va intentar va ser Èric Montes, agafant el protagonisme dels últims minuts.