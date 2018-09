Pinot guanya als llacs de Covadonga i Yates reforça el seu lideratge a La Vuelta

El ciclista francès Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) va aconseguir ahir la victòria en la quinzena etapa de La Vuelta, disputada en un recorregut de 178,2 quilòmetres, entre Ribera de Arriba i el cim als llacs de Covadonga, després d'una dura jornada en què el britànic Simon Yates (Mitchelton-Scott) va reforçar la seva condició de líder en la classificació general.

Pinot va culminar aquesta etapa de muntanya en un temps de 5:01:49, amb un esprint en solitari després d'un atac a falta de 6,2 quilòmetres de la meta. Així, tot just van poder seguir el seu ritme d'ascens el colombià Miguel Ángel «Superman» López (Astana Team) i el líder Yates, que respectivament van acabar segon i tercer després de deixar enrere la resta de favorits.

D'aquesta manera, el britànic va sumar bonificació i també va ampliar el seu avantatge en el liderat de la general davant de la segona plaça del murcià Alejandro Valverde (Movistar Team), que es se situa ara 26 segons per darrere. Mentrestant, el seu company d'equip Nairo Quintana es va quedar a 33 segons, i «Superman» López, a 43.

Guanyar a un cim mític de La Vuelta era un premi suculent, i la tasca d'Astana va fer efecte per acostar-se al grup d'escapats. Hi va haver un petit ensurt al mig del gran grup quan Kwiatkowski i el francès Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale) van caure a 27,9 quilòmetres del final, encara que tots dos es van recompondre per afrontar el cor del Parc Nacional dels Pics d'Europa.

A 11,7 quilòmetres de la meta es va endurir el ritme de carrera amb l'inici del port dels llacs de Covadonga. No obstant això, el principal atac no es va veure fins 4 quilòmetres més tard, quan «Superman» López va moure el grup dels grans favorits amb una estirada just abans de les rampes de la Huesera. L'equatorià Richard Carapaz (Movistar Team) va suportar l'envestida i va esperonar els altres favorits.

El mallorquí Enric Mas (Quick-Step Floors), al costat de Quintana, López i Yates, va augmentar la seva cadència en la recerca d'un Thibaut Pinot que va saltar a l'atac i que va enfilar la victòria entre la boira del cim. Yates va atacar a 3,7 del final, però va gestionar esforços pensant en el mallot vermell i ja no va atrapar el corredor gal.

Pinot es va adjudicar llavors la victòria, López va gaudir el premi a la seva valentia amb el segon lloc i després Yates va creuar la meta en un tercer lloc de sabor dolç abans de la segona jornada de descans de La Vuelta. La setzena etapa serà dimarts que ve, amb una cursa contrarellotge individual de 32 quilòmetres entre Santillana del Mar i Torrelavega.

La Vuelta arriba avui a la segona jornada de descans abans d'afrontar l'última setmana de carrera, que comença demà amb una contrarellotge individual de 32 quilòmetres entre Santillana del Mar i Torrelavega.