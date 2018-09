El Quart s'estrena a la Lliga Catalana imposant-se a l'Arenys

El Quart no va poder tenir ahir un millor inici de Lliga Catalana EBA i va guanyar amb comoditat l'Arenys per un contundent 84-58. L'equip de Carles Ribot defensa el títol de la competició i, amb un equip renovat amb el retorn de veterans com Bataller, Dos Santos o Edu Jiménez i fitxatges joves com Lluc Mora o Adrià Artacho, el Quart es va exhibir davant l'Arenys, un equip vinculat al Joventut de Badalona.

Després d'encaixar un parcial inicial de 0-5, l'equip gironí va posar ritme al partit i va obrir forat al marcador amb un parcial de 32-9. Així, s'arribava al final del primer quart amb 32-14. Els de Carles Ribot amb contraatacs i triples van aconseguir ampliar l'avantatge, que ja seria gairebé definitiu, ja que al descans el Quart guanyava per 22 punts (54-32).

Després d'abaixar una mica el ritme en el tercer quart, en l'últim parcial, els de Ribot es van tornar a posar les piles i van tornar a fer el joc que havien fet abans del descans. Així s'arribava al final amb un resultat de 84-58.

Dimarts es juga el segon partit del grup 2 en aquesta primera fase de la Lliga Catalana EBA entre l'Arenys i el Salt, mentre que diumenge es disputarà el derbi entre els saltencs i el Quart. El primer de grup passarà als quarts de final de la competició (hi ha set grups més).