Juan Pedro GarcÍa i Sergi Giralt, amb els seu Autobianchi A112, van guanyar la quarta edició del Rally dels Carrilets. Una seixantena de vehicles d'arreu del país hi varen participar, amb sortida i arribada a Llagostera. El Rally, puntuable per a la Copa Catalana i organitzat pels Amics del Motor de Llagostera, es va córrer de nit per diverses carreteres del Gironès, la Selva i el Baix Empordà.