El Sant Pere Pescador debuta a Segona Divisió amb una derrota a casa

El Sant Pere Pescador va començar l'aventura de Segona Divisió amb una derrota per la mínima, a casa, davant d'un rival ja consolidat en aquesta competició, l'AEM de Lleida (0-1).

Ja ho deia el tècnic Joan Pont a la prèvia del partit, una errada pot ser fatal en aquesta categoria. I l'únic error que van cometre les jugadores locals va acabar en l'únic gol del partit, el 0-1, al minut 25, obra de la davantera visitant Natàlia.

Lluny d'abaixar els braços, les jugadores de Pont, que no van poder fer cap canvi per les múltiples baixes que tenien, ho van seguir intentant fins al final, però amb el rival tancat a darrere, les ocasions de les jugadores del Sant Pere no van entrar i els primers punts de la Segona Divisió es van escapar per al conjunt gironí, que va plantejar un partit molt seriós davant d'un rival complicat.

La setmana que ve, les groc-i-negre visiten el camp del Son Sardina, de Mallorca. Les illenques van perdre ahir 3-0 al camp de l'Igualada.