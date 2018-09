El Barça elimina un CityLift Girona molt combatiu (4-1)

El CityLift Girona va caure derrotat a les semifinals de la Lliga Catalana pel Barça Lassa en un partit que no es va decidir fins ben entrada la segona meitat (4-1). El duel va estar marcat per la gran actuació del porter gironí Jaume Llaverola, en un matx on el VAR va gaudir d'un gran protagonisme. El doblet d'Alabart (mins 19 i 41) i els gols de Pablo Álvarez (min 41) i João Rodrigues (min 46) van remuntar la diana inicial gironina, obra d'Oriol Garcia al min. 13.

El Barça va posar a prova Llaverola des del primer minut, però va ser el Citylift qui es va avançar al marcador. El conjunt blaugrana va seguir assetjant la porteria de Llaverola amb innumerables arribades, però fins als 41 minuts no va poder donar la volta al marcador. Al minut 45 el conjunt de Ramon Benito va fregar l'empat, però en la jugada immediatament posterior J.Rodrigues va sentenciar el duel amb el 3-1 i el 4-1 va arribar al minut final.