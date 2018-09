Embolic de Munir en la seva festa d'aniversari en una discoteca a Madrid

Munir va tenir dissabte un imprevist durant la celebració del seu aniversari a la discoteca Tiffany's de Madrid. El davanter del FC Barcelona, que complia 23 anys, va veure com la factura s'elevava a 16.000 euros, una xifra molt més elevada -gairebé el doble- de la pactada inicialment. A la festa no va faltar de res: menjar, alcohol i catximbes, contractades per una empresa externa i que va augmentar considerablement la factura final.

Munir i una trentena de persones van comprovar com la Policia, que va atendre les queixes del local, feia acte de presència després que el futbolista, inicialment, es negués a pagar. Finalment, i a contracor, el futbolista va abonar un import aproximat de 15.000 euros, segons la informació publicada pel diari El Mundo. La festa, que va durar unes 7 hores, va tenir lloc el passat cap de setmana coincidint amb els dies festius donats per Ernesto Valverde.