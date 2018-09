Espanya goleja amb facilitat la subcampiona del món

La selecció espanyola va golejar Croàcia (6-0) en la segona jornada de la Lliga de Nacions gràcies a l'excel·lent partit de Saúl Ñíguez -que jugava a casa, a l'estadi Martínez Valero d'Elx- i Marco Asensio, els grans protagonistes del segon triomf de l'«era Luis Enrique», una autèntica festa de La Roja que li permet recuperar part del crèdit perdut al Mundial de Rússia.

No hi ha dubte que el combinat espanyol és diferent al del Mundial després d'assaltar Wembley i golejar la vigent subcampiona del món. En tot cas, Espanya inicialment va tenir més punteria que futbol, però va trigar molt poc a inclinar la balança a favor seu quan el marcador li va donar la raó. Asensio, Ceballos, Isco i Saúl s'ho van passar d'allò més bé en el que va ser un seriós correctiu per a la selecció croata.

El centre del camp espanyol va funcionar a la perfecció malgrat les dificultats que va imposar Croàcia en els primers minuts. L'obstinació d'Espanya a treure la pilota jugada va estar a punt de jugar-li una mala passada al combinat espanyol. Santini i Perisic van desaprofitar dues oportunitats d'or, però la resta del partit va ser un monòleg dels homes de Luis Enrique.