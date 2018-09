El Figueres perd i segueix sense saber com guanyar a Vilatenim

Com una punyalada per l'esquena. Així va caure el gol de Sergio Moreno, que confirmava la primera derrota del Figueres a Vilatenim, que encara no ha vist cap triomf del seu equip en els tres partits jugats aquest curs. I tampoc cap gol. Després dels dos empats a zero, els homes de Joan Esteva van sortir disposats a allargar una dinàmica que els havia fet sumar 5 dels últims 9 punts en joc. A l'hora de la veritat, però, la decepció va envair els ànims del vestidor alt-empordanès, dolgut tant pel desenllaç com per les formes.

Si el futbol fos premiat pels mèrits, el Figueres no hauria sortit amb les mans buides. Només començar, la valentia de Pimentel no es va traduir en gol, malgastant un u contra u que no va tenir continuïtat. I el Prat, que continua invicte i ja té 11 punts, va arribar al descans amb vida. Mal negoci quan es tracta d'un rival que té en el seu ofici una gran virtut.

Decidit a trobar l'1-0, Èric Vilanova també va voler dir-hi la seva, sense encert. A partir d'allà, els potablava van fer un pas endavant: el xut de Pla va anar al pal i el de Toni el va treure Subi damunt de la mateixa ratlla. A la tercera, Sergio Moreno no va perdonar, deixant en silenci un equip que va aixecar el cap amb orgull, però que no va poder puntuar perquè ni Subi, ni Puig, ni Dan Coll van saber descobrir la xarxa visitant.