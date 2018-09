Golejada i felicitat absoluta

Ja ho diuen, que una casa no pot construir-se des de la teulada. El Llagostera, que de mica en mica va engreixant la maquinària, està decidit a demostrar que els seus fonaments són sòlids, que té les bases suficients per intentar recuperar una categoria que sent que no hauria d'haver perdut mai. Ahir, a Vilafranca, va donar un cop d'autoritat que l'impulsa, de ple, a la zona de play-off, guanyant de manera incontestable (0-3) gràcies al doblet d'Èric Jiménez i a la sentència de Maynau.

Abraçat a una confiança que farà bé de no perdre, no va desaprofitar la primera ocasió que va tenir, tot just al primer minut. Èric Jiménez, assumint el paper d'heroi, rematava una pentinada de Sascha, omnipresent sempre que hi ha perill. Forts al darrere, Marcos va continuar donant arguments de seguretat, impedint l'empat en els millors moments dels locals. Va ser el segon partit consecutiu deixant la porteria verge, el tercer zero dels quatre últims partits. Molta culpa dels 10 punts que el Llagostera té a la butxaca recau en el seu treball defensiu.

A la represa, Èric Jiménez va deixar mostres de la seva qualitat situant el 0-2 després d'una falta directa que va enviar amb efecte i pel pal llarg, al fons de la xarxa. El seu substitut, Maynau, va tenir temps per ensenyar que el fons d'armari serà un actiu vital, segellant els tres punts gràcies a una acció de Moussa. Fins i tot podria haver arribat el quart, però el travesser va escupir el xut de Sascha.