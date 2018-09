Leclerc (Sauber) rellevarà Kimi Raikkonen a Ferrari a partir de l'any que ve

Ferrari i Sauber van protagonitzar ahir un canvi de cromos en els seus pilots de cara a la temporada que ve, amb el fitxatge del jove monegasc Charles Leclerc per part de la Scuderia i el retorn de Kimi Raikkonen a l'equip on va fer els primers passos en la Fórmula 1. «Ferrari anuncia que, al final de la temporada, Kimi Raikkonen abandonarà el seu lloc actual. Durant aquests anys, la contribució de Kimi a l'equip, tant com a pilot com per les seves qualitats humanes, ha estat fonamental», va lloar Ferrari al pilot en un comunicat. Poc després, es va anunciar el fitxatge de Leclerc amb un concís text: «Ferrari anuncia que en la pròxima temporada de Fórmula 1, Leclerc conduirà per a l'equip al costat de Sebastian Vettel». Amb 20 anys, divuit més jove que Raikkonen, es convertirà en un dels pilots més joves en la història de Ferrari i en el primer que es pot promocionar a l'equip procedent de l'acadèmia de joves pilots que l'esquadra va llançar el 2009.