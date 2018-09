Valverde comença a recuperar jugadors

Després de l'aturada de la Lliga Santander per als partits internacionals del passat cap de setmana, Ernesto Valverde, tècnic blaugrana, ja ha començat a recuperar alguns efectius per al partit de dissabte que ve a Anoeta (16.15).

Així han tornat de les concentracions de les seves respectives seleccions l'alemany Marc André ter Stegen, l'holandès Jasper Cillesen, l'uruguaià Luis Suárez, així com els francesos Samuel Umtiti i Ousmane Dembélé. Aquests dos últims van participar en la victòria dels francesos davant Holanda (2-1). Umtiti i Cillesen van jugar tot el partit i Dembélé va entrar en el minut 89.

Ter Stegen també va jugar tot el partit en la victòria dels alemanys davant el Perú (2-1). Luis Suárez va ser peça destacada en el triomf de l'Uruguai davant Mèxic la matinada de divendres a dissabte passat (1-4) en un partit en el qual va marcar dos gols i va donar una assistència.

A la sessió d'ahir dimarts hi van participar tots els jugadors disponibles del primer equip, en un entrenament que es va fer al camp Tito Vilanova i en què també hi van prendre part els joves del filial Miranda i Riqui Puig. Valverde hauria de recuperar entre avui i demà els internacionals espanyols (Busquets i Sergi Roberto), el croat Iván Rakitic, així com els brasilers Coutinho i Arthur (Brasil), el belga Thomas Vermaelen i Arturo Vidal (Xile). L'equip tornarà a entrenar-se aquest matí a les 11.

Orgullosos d'anar als EUA



El vicepresident del FC Barcelona, Jordi Cardoner, va reconèixer ahir que el club està «absolutament d'acord» en la celebració del seu partit contra el Girona als Estats Units i que estan orgullosos que s'hagi pensat en ells com a «pioners» en aquesta iniciativa .

«El FC Barcelona està absolutament d'acord amb aquest partit a Miami. La tribuna que ens permet un partit als Estats Units és interessant per al futbol i, evidentment, per a la nostra entitat», va expressar Cardoner després d'acudir a l'ofrena floral del club amb motiu de la Diada de Catalunya.

El directiu va subratllar que entenen aquesta iniciativa «com un escenari esportiu» i com «un reconeixement al que és La Lliga i el FC Barcelona». «Estem orgullosos que es pensi en el Barça com a pioner d'aquesta celebració internacional d'un possible partit perquè encara no està confirmat», va admetre. En aquest sentit, i davant la possible negativa dels jugadors, va deixar clar que la celebració d'aquest partit s'ha de fer «en concòrdia» de totes les parts implicades.