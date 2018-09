El britànic Adam Sims s'emporta la victòria a l'Europeu de Sant Pere

El Campionat d'Europa de Windsurf Free Style, organitzat per FaseWind i el Càmping Las Dunas, es va tancar diumenge passat amb un èxit de públic i un elevat nivell esportiu que va impressionar els assistents.

Durant el dia de les finals en la modalitat de To Win (windsurf impulsat per una moto d'aigua), els 6 finalistes ho van donar tot per poder accedir al podi. El belga Steven Van Broeckhoven va mostrar una determinació constant per aconseguir el tercer lloc, l'italià Mattia Fabrizi va sortir decidit a guanyar des del primer moment, però va ser finalment el britànic Adam Sims qui va aconseguir el primer lloc i la victòria, just en l'última carrera de la competició. L'organització va lliurar un premi sorpresa al salt més creatiu, que va ser per a Steven Van Broeckhoven.