El Bordils confirma que Canyigueral ja té la fitxa a punt per debutar demà

L'estrena del Bordils demà a una nova edició de la lliga de Divisió d'Honor Plata podrà comptar amb un reforç de luxe: Marc Canyigueral torna a casa després de tres anys a l'Asobal al Villa de Aranda i al Conca. Ahir el club va confirmar que la fitxa federativa està tramitada i que, per tant, el jugador podrà estar a disposició del tècnic Sergi Catarain per rebre el Santoña al Blanc-i-Verd (19.00). Canyigueral ha fet tota la pretemporada amb el Bordils però estava a l'espera de saber si podria combinar l'handbol amb la seva feina de professor (estava apuntat a llistes del Departament d'Ensenyament). Superat aquest tràmit, el club li ha fet fitxa i juntament amb els retorns d'Esteve Ferrer i David Masmiquel és un dels tres grans reforços de l'any. La visita del Santoña és inèdita a Bordils. Aquest rival s'estrena a la categoria i és força desconegut per a la resta d'equips, tot i que se sap que s'han reforçat amb jugadors argentins per apujar el seu nivell competitiu. Aquesta temporada el Bordils avança l'horari dels partits a casa i jugarà al Blanc-i-Verd, si es pot, els dissabtes a les 19.00.