El torneig Poble de Vilobí reunirà demà 32 equips catalans d'escacs

A Catalunya només es disputen dos tornejos d'escacs amb la modalitat de partides semiràpides per equips. Un és el Campionat de Catalunya i l'altre el Poble de Vilobí que demà, dissabte, reunirà 32 equips i més de 150 jugadors, molts d'ells titulats internacionals, que competiran per emportar-se una part dels 2.500 euros en premis que reparteixen els organitzadors.

Els principals clubs de les comarques gironines -Gerunda, Olot, Figueres...- seran a Vilobí d'Onyar, però, un any més, els grans candidats a la victòria són conjunts barcelonins com Sant Josep, Foment, Barberà o Mollet que són els que participen amb més Grans Mestres o Mestres Internacionals. Entre aquests destaca l'MI del Foment, Alfons Gérez, que sempre ha tingut bones actuacions a Vilobí, el torderenc Joan Fluvià; a més de Grans Mestres com el colombià Alexander Cuartas (Peona i Peó), el cubà Orelvis Pérez del Barcelona o Leandro Krysa (argentí del Mollet).