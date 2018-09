El viatge més llarg de l'Olot: 641 quilòmetres fins a Conca

L'Olot afronta aquest cap de setmana el desplaçament més llarg de la temporada: 641 quilòmetres entre la capital de la Garrotxa i Conca. Amb la moral alta després de seguir imbatuts amb tres jornades ja disputades de la lliga de Segona B, la visita de demà al Conquense (17.00) a l'estadi La Fuensanta és vista com una revàlida per confirmar el bon inici de l'equip. I és que els de Conca són els segons classificats del grup per darrere de l'Hèrcules, l'únic equip que ha guanyat els tres primers partits, i ha sumat 7 punts de 9 possibles. Van guanyar 0 a 1 a l'Ejea en el primer partit de lliga i 2 a 0 al Sabadell a la segona jornada. Diumenge passat se'ls hi van escapar els tres punts en els últims minuts a Peralada (1-1).

«La classificació ja demostra la qualitat que tenen. És un equip que competeix molt bé, amb pilota i sense. El fet d'haver pujat aquest any a Segona B no el fa un rival dèbil», valorava Raúl Garrido ahir a la roda de premsa prèvia.

El conjunt de Castella-la Manxa compta amb jugadors molt perillosos en atac com Jairo Cárcaba, que la temporada passada va assolir l'ascens a Segona A amb el Rayo Majadahonda, o Agi Dembelley, exjugador de L'Hospitalet i el Palamós, i autor dels dos gols del Conquense contra el Sabadell a la segona jornada de lliga. «Jairo és un jugador molt perillós i Agi ha començat molt bé la temporada. Ja ha jugat a equips catalans i el coneixem bé. Són dos dels seus referents en atac i hem de contrarestar-los», té clar el tècnic.

Respecte al llarg viatge que els hi espera aquesta jornada, Raúl Garrido diu que ho han planificat bé i pararan a dinar a Tarragona perquè el desplaçament no es faci tan pesat. L'expedició sortirà avui a les 9 del matí en autobús, s'aturarà per entrenar al camp de La Pobla de Mafumet, dinarà a Tarragona i, tot seguit, completarà el viatge per carretera fins a Conca, on arribaran al voltants de les 9 de la nit, dotze hores després.

Pel partit serà baixa Marc Cosme, el qual s'espera que pugui entrar en la convocatòria en el pròxim partit a casa davant el Valencia Mestalla. L'últim fitxatge de l'Olot, Jaume Pol, tampoc entrarà disponible per jugar a La Fuensanta, ja que Garrido creu que «encara li falta una setmana més per acabar d'adaptar-se al grup».

Per últim, l'entrenador de l'equip garrotxí ha assegurat que li agrada el positivisme que es respira dins el club i per part de l'afició però insisteix en el fet que no vol que els jugadors es relaxin: «És important aconseguir el màxim de punts les primeres jornades per tenir una relativa tranquil·litat. La temporada passada ja vam veure que és molt dur tenir un mal inici en aquesta categoria».