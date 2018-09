El Bordils rep el Santoña càntabre en l'estrena del seu sisè curs competint a Plata

L'Handbol Bordils obre avui la seva sisena temporada consecutiva a Divisió d'Honor rebent el desconegut Santoña càntabre al Blanc-i-verd (19.00), on els gironins s'hauran de fer forts una temporada més per competir en una categoria on cada cop hi ha equips més professsionalitzats. El Santoña s'estrena a la categoria i és un perfecte desconegut per al cos tècnic d'un Bordils que recela d'un equip amb capacitat econòmica per fer una plantilla amb jugadors arribats d'Argentina i Egipte, amb la incorporació d'un tècnic experimentat com Javier Cabanas, i d'equips que la temporada passada ja eren a Plata.

Sergi Catarain no podrà comptar encara amb els lesionats Gerard Farrarons i Jairo Montes, tot i que sí que podrà jugar Marc Canyigueral, a qui el club ha tramitat la fitxa aquesta setmana, confirmant així la tripleta de veterans que tornen a l'equip, al costat d'Esteve Ferrer i David Masmiquel.