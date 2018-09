El Conquense posa a prova el prometedor inici de temporada de l'Olot a Segona B

L'Olot buscarà allargar la seva ratxa d'imbatibilitat en aquest inici de lliga aquesta tarda al camp del Conquense. Els garrotxins han afrontat el desplaçament més llarg de la temporada, recorrent els 641 quilòmetres entre Olot i Conca. El Conquense, tot i ser un acabat d'ascendir, «no és cap equip dèbil», com deia dijous Raúl Garrido, i així ho demostra la classificació. El rival d'avui de l'Olot és el segon classificat de la categoria, amb 7 punts de 9 possibles després de les seves victòries contra Ejea (0-1) i Sabadell (2-0) i l'empat (1-1) contra el Peralada del passat diumenge.

El rival d'avui s'ha reforçat molt bé. Ha signat fins a 10 jugadors nous, dels quals la gran majoria tenen experiència a Segona B. També han aconseguit la cessió de quatre jugadors de prestigiosos filials com Adrián Moreno i Gorka Fidalgo (Reial Madrid), Sergi Puig (Barça) i Oriol Rey (Leeds United). Garrido va deixar clar a la roda de premsa prèvia al partit que l'Olot havia de donar el 100% per guanyar i que era una oportunitat per demostrar que l'equip pot competir en qualsevol escenari. S'espera que novament hi hagi canvis en l'alineació dels olotins, ja que el tècnic diu que els jugadors «poden entrar i sortir de l'onze en qualsevol moment».