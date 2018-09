Dembélé i Ter Stegen rescaten al Barça a Anoeta

El FC Barcelona, amb gols de Luis Suárez i Ousmane Dembélé en la segona meitat, ha remuntat aquest dissabte davant la Reial Societat en Anoeta (1-2) per afermar-se com a líder invicte de LaLiga Santander, en un xoc on el porter alemany Ter Stegen va mantenir vius als blaugranes imposant-se en dos clars mà a mà.

Amb tres nous punts, els de Ernesto Valverde mantenen el ple en la competició, encara que en aquesta ocasió van haver de tornar sofrir com sol ser habitual en terres donostiarres. Així, es van veure obligats a respondre a un matiner gol d'Elustondo, pel qual van haver de recórrer a canviar l'esquema i retornar el seu lloc en l'alineació tant a Sergio Busquets com a Philippe Coutinho.

En un estadi d'Anoeta remodelat, la "planificada" absència de l'onze de Busquets, com va desvetllar el segon tècnic Jon Aspiazu, va evidenciar des de l'inici els problemes en la sortida de pilota del quadre blaugrana, passiu i mancat de fluïdesa.

En canvi, el conjunt donostiarra, defensant en línia de cinc en les explicades ocasions en les quals els de Ernesto Valverde van aconseguir aproximar-se a l'àrea, va armar la seva estratègia emparats en un altíssim nivell de pressió que va mantenir durant els primers 45 minuts.

Només s'havien jugat 12 minuts quan els de Asier Garitano van aconseguir perforar la meta de Marc-André Ter Stegen en una acció a pilota parada; Héctor Moreno i Sergi Roberto van saltar a per l'esfèric que, després de tocar en el jugador culé, va caure mort perquè Aritz Elustondo xutés amb l'esquerra al fons de les malles.

Piqué encara va haver de desbaratar, set minuts més tard, el segon de la Real en una passada d'Oyarzabal que va buidar abans que arribés a un ben posicionat Rubén Pardo, i abans de la mitja hora es va avançar a Juanmi per evitar una altra ocasió perillosa. Del central va ser també la millor oportunitat dels blaugranes, en un cop de cap que es va anar per sobre de la porteria de Rulli.

Amb això i amb Luis Suárez protestant un presumpte penal en els últims minuts, el Barça anava a vestuaris amb els deures encara per fer. Ni l'equip funcionava ni Messi, extremadament marcat, apareixia. No va trigar a rectificar Valverde, conscient que en 45 minuts van ser incapaços de superar les dues línies defensives previstes pel quadre 'txuri-urdin'.



Coutinho i Busquets inicien la remuntada



Així, va donar entrada a Coutinho per Semedo i Sergi Roberto va retornar al lateral. Amb això i amb la incorporació de Busquets en el minut 57, el vigent campió va començar a encertar. Ter Stegen es va lluir en imposar-se en l'un contra un tant en dues accions amb Theo Hernández i amb Juanmi en minuts successius. Llavors, va aparèixer Suárez.

Després d'un servei de falta, Piqué va rematar de cap al segon pal i Rulli va frenar l'ocasió, però en la continuació de la jugada i després d'una lluita per alt entre Dembélé i el meta argentí, la pilota va arribar a les botes de l'uruguaià, que va equilibrar el marcador (min.63). Només tres minuts després, un error en la sortida del porter local va ser aprofitat per Dembélé per rematar a porta buida.

Encara va haver-hi temps per una darrera oportunitat de Suárez en un mal rebuig de Theo, i també per Juanmi, en el minut 87 i després d'una fantàstica passada de Mikel Merino.

D'aquesta manera, el FC Barcelona es manté líder invicte amb la seva quarta victòria en d'altres partits, tot en un camp maleït i abans d'afrontar la seva estrena, aquest dimarts, en la Lliga de Campions rebent al PSV Eindhoven.

Fitxa tècnica

Reial Societat: Rulli; Zaldua, Aritz, Moreno, Theo Hernández; Zubeldia, Illarramendi (Mikel Merino, min. 81), Pardo (Luca Sangalli, min. 81); Zurutuza (Jon Bautista, min.72), Oyarzabal i Juanmi.

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo (Coutinho, min. 46), Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Rafinha (Busquets, min.57); Messi, Luis Suárez i Dembélé (Arturo Vidal, min.76).

Gols: 1-0, min. 12, Elustondo; 1-1, min.63, Suárez; 1-2, min. 66, Dembélé.

Àrbitre: Del Cerro Grande (C. Madrileny). Ha amonestat a Illarramendi (min. 43) per la Reial Sociedad i a Umtiti (min. 87).

Estadi: Anoeta. 26.756 espectadors.