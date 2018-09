L'Athletic Club examina el nou Reial Madrid de Lopetegui a San Mamés

El projecte de Julen Lopetegui viu avui el primer gran examen de Lliga de la temporada amb la visita a San Mamés (3/4 de 9), en un partit marcat per l'aturada pels compromisos internacionals i per l'estrena imminent de la Champions League. El conjunt madridista ha començat d'allò més bé la Lliga amb triomfs contra Getafe, Girona i Leganés, que van fer oblidar ràpidament la decepció de la Supercopa d'Europa. Tot i això, Lopetegui sap que aquest escenari no permet relaxacions, menys davant un rival, immers també en un nou projecte amb Eduardo Berizzo sempre intens. Lopetegui, que no té baixes, apostarà per Varane a l'eix no té previst fer gaire rotacions més.