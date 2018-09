L'Olot guanya a l'últim sospir gràcies a un gol de Nierga

L'Olot es manté ferm en el seu propòsit de meravellar en la primera temporada sencera de Raúl Garrido a la banqueta. Contra el Conquense, que encara no havia perdut, els olotins han sabut sumar tres punts que confirmen la seva bonica arrancada (0-1), tot i jugar sobre un terreny de joc on la pilota ha patit per agafar velocitat, a causa de les pluges.

Un gol de Nierga en el minut 89, aprofitant una segona jugada després d'un servei de falta executat per Héctor, ha estat suficient per desfermar l'alegria d'un bloc que podria acabar la jornada en zona de play-off d'ascens gràcies als 8 punts acumulats dels 12 possibles.

El partit, marcat per la igualtat, podia haver-se decantat per a qualsevol dels dos costats però la fortuna, capritxosa amb aquell que la desitja, ha caigut a les mans d'un Olot més fort i poderós que mai.