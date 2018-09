La primera final del Girona s'escapa

El Bàsquet Girona no aconsegueix endur-se el títol de la Lliga catalana LEB Plata, la primera final de la seva història. Les distàncies que ha marcat l'Hospitalet als dos primers parcials han pesat massa com perquè els de Quim Costa poguessin capgirar el marcador.

A punt hi han estat després del descans, quan l'equip s'ha tret la mandra de sobre per ensenyar el seu bàsquet a l'afició. No ha estat possible. Les diferències numèriques ja estaven definides i el partit ha acabat amb una clara victòria de l'Hospitalet per 73-56.