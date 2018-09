La primera final del Girona

Dimecres, després d'haver eliminat el Vic a semifinals, des del Bàsquet Girona es comentava que el més important era que la victòria obria la porta a jugar un nou partit de qualitat, el d'avui contra L'Hospitalet que, al mateix temps, en cas d'una nova victòria, permetria a l'equip entrenat per Quim Costa disposar la setmana vinent de dos nous testos importants: la semifinal, anada i tornada, de la Lliga Catalana LEB Or contra el Prat. La reflexió era encertada. Com més partits contra rivals de nivell jugui l'equip en pretemporada, millor, però hi ha un altre factor que no es pot obviar: aquest és un final. Quatre anys i mig després de la seva fundació i en tot just la seva segona temporada competint en categoria sènior, el projecte de Marc Gasol pot aconseguir avui el seu primer títol. Bàsquet Girona i Torrons Vicens L'Hospitalet juguen aquesta tarda la final de la Lliga Catalana de LEB Plata al pavelló Saioners de Santa Coloma de Farners.

«Evidentment que estem interessats a jugar a la Lliga Catalana i guanyar-la, i posarem tot el nostre esforç per aconseguir-ho, però en aquests moments més que mantenir en pista un jugador que crec que pot ser important, si veig que afluixa físicament faig el canvi, perquè ells han d'entendre que no es pot descansar dins la pista», explica Quim Costa, que contra l'Hospitalet, classificat directament per a la final, que la temporada passada ja estava a LEB Plata, haurà de combinar la vessant més estrictament de treball de pretemporada amb la il·lusió del club de guanyar un títol. Els canvis constants i el repartiment de minuts, habituals en Quim Costa, són, fins i tot, encara més accentuats a aquestes alçades de la pretemporada. Dimecres, contra el Vic, amb l'excepció de Nil Angelats, molt penalitzat per les faltes, el repartiment de minuts entre els altres nou va anar des dels 17 minuts de Robert Cosialls als 28 de Sergi Costa. Avui el Bàsquet Girona, que manté bona part de la plantilla amb què la temporada passada va competir a bon nivell a LEB Plata, amb noms com Edgar San Epifanio, Javi Rodríguez o Ivan Garcia, ha incorporat gent com Joan Creus, Albert Homs o Toni Gómez. De moment, en els dos amistosos de pretemporada ha perdut de pocs punts contra dos rivals de LEB Or: Palma (67-78) i Prat (79-65).