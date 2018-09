La setmana fantàstica del Llagostera

Després de tombar el Santfeliuenc (1-0) i el Vilafranca (0-3), el Llagostera busca culminar aquesta tarda la seva particular setmana fantàstica sumant un altre triomf, aquest cop contra el Cerdanyola. Oriol Alsina té a disposició tota la plantilla i no ha donat pistes de l'onze que presentarà, tot i que és probable que segueixi fent rotacions. «El Cerdanyola és un equip molt intens, que treballa molt bé, que té un bon joc directe i que és fort en les segones jugades. També s'ha de tenir molt en compte la seva estratègia ofensiva i defensiva. És un equip que s'assembla a nosaltres i amb la complicació afegida que té jugadors molt forts físicament que s'adapten molt bé al nostre camp», deia ahir el tècnic dels blaugranes. Segons Alsina, «si volem guanyar haurem d'igualar les seves armes i ser molt efectius en atac, però també intentar que no generin oportunitats». Precisament el Llagostera fa dos partits que no rep cap gol.