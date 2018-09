El Bordils estrena el nou curs amb una feliç victòria

Quan arriba l'hora de la veritat, el Bordils no s'arronsa. Abraçats a l'ambient del Blanc-i-verd, els gironins van sumar la primera victòria de la temporada (35-25) contra el Santoña. Allunyats dels dubtes que va deixar la pretemporada, el caràcter dels homes de Sergi Catarain va tornar a donar aquell plus que permet combatre, de tu a tu, contra qualsevol rival. De mirar-los als ulls sense por, ja se n'encarreguen els jugadors, destinats a ser els primers líders de la temporada gràcies als 10 gols d'avantatge amb què van finalitzar la primera obra d'art del curs.

I això que l'inici no va ser fàcil. El 5-5 inicial va significar un toc d'atenció per a un equip que mai s'adorm. L'arrancada, però, no va arribar fins al tram final del primer acte, quan es va passar d'una màxima de només dos gols (10-8) a un coixí de sis que ho va trencar tot (18-12).

La concentració, després del pas pels vestidors, va continuar a un alt nivell, ampliant cada cop més una diferència que sempre semblava petita. La relaxació és una paraula prohibida en el vocabulari blanc-i-verd, que sap el que costa guanyar. Liderats per l'encert d'Oriol Márquez, amb nou gols, i d'Arnau Palahí, amb set, també va destacar l'aportació de Marc Canyigueral, una assegurança de vida.

El 24-15 quan faltaven gairebé 20 minuts deixava entreveure que la victòria cauria pel seu propi pes, veient l'actitud d'un col·lectiu que sempre podrà dir que va ocupar la primera posició al final de la primera jornada de la Lliga 2018-19. El marcador, que es va estirar a 11 gols, brillava, conservant uns instants finals on tothom es va permetre el luxe de somriure per uns instants. Ja s'ho havien guanyat.