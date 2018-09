Espanya va caure eliminada ahir per la via ràpida (3-0) a les semifinals de la Copa Davis davant França. Als espanyols només els valia la victòria després de perdre els dos partits individuals de dissabte, però la parella formada per Feliciano López i Marcel Granollers no va poder doblegar en el dobles la parella francesa formada pels veterans Julien Benneteau i Nicolas Mahut (6 -0, 6-4, 7-6). El tècnic Sergi Bruguera va lamentar no poder comptar amb Nadal.