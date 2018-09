Lewis Hamilton aconsegueix el millor temps en la nit de Singapur

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial, va aconseguir ahir la pole position al Gran Premi de Singapur, i sortirà en la primera posició en la cursa d'avui que se celebra al circuit de Marina Bay, per davant de l'holandès Max Verstappen (Red Bull). Va ser una una jornada calificatòria en què els espanyols Fernando Alonso (McLaren) i Carlos Sainz (Renault) van ser onzè i dotzè, respectivament.

Amb un temps d'1: 36.015 en el traçat nocturn de Marina Bay, Hamilton va aconseguir la pole número 79 de la seva carrera per reforçar les seves aspiracions a la victòria dominical, durant un Gran Premi clau per distanciar-se de l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari) en la classificació general del Campionat del Món. A falta de set curses, comptant la de d'avui, el britànic avantatja l'alemany amb 30 punts en aquesta lluita pel títol mundial.

Malgrat tot, Hamilton va començar amb un ensurt en la Q1, en ser 14è després d'una mala elecció dels seus pneumàtics. Mentrestant, Alonso i Sainz van demostrar estar inspirats i així ho van demostrar amb les seves respectives novena i desena places; així, es van quedar fora el danès Kevin Magnussen (Haas), el neozelandès Brendon Hartley (Toro Rosso), el belga Stoffel Vandoorne (McLaren), el rus Sergey Sirotkin (Williams) i el canadenc Lance Stroll (Williams).

Per a la Q2, els dos cotxes de Ferrari van sortir amb pneumàtics ultratous per aprofitar el seu ritme des de l'inici. Però no hi va haver sorpreses i els favorits van complir amb la seva feina, sent eliminats Alonso i Sainz al costat del monegasc Charles Leclerc (Sauber), el suec Marcus Ericsson (Sauber) i el francès Pierre Gasly (Toro Rosso).

La batalla es va traslladar llavors a la tercera tanda, en què Hamilton va fer el crono d'1:36.015 en la seva primera volta llançada. Verstappen va poder aguantar-li el compàs i es va quedar en la segona plaça a 319 mil·lèsimes.

Vettel cedia 613 mil·lèsimes respecte al líder britànic i només va poder classificar-se en tercera posició després d'haver quedat primer en la tanda de lliures celebrada unes hores abans.

D'aquesta manera, Hamilton va recobrar les bones sensacions que l'escuderia Mercedes havia perdut en els últims anys sota la nit de Singapur. Va obtenir amb això la seva quarta pole a Singapur, cosa que no aconseguia des del 2014; a més, Hamilton va signar la seva setena primera posició en una classificació de les 15 que s'han celebrat aquest 2018.