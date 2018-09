El Llagostera goleja el Cerdanyola, continua intractable i dorm líder

No només van ser els tres gols, els que van fer enlluernar tots els assistents al Municipal de Llagostera. Ni de bon tros. El que realment va impactar va ser la imatge d'un equip segur de si mateix, disposat a descobrir els seus límits mentre encadena els punts de tres en tres. Ahir, contra el Cerdanyola, va donar mostres d'una força encomiable, dominant un partit decidit amb les dianes de Sascha, Gil Muntadas i Aimar Moratalla, que situen els homes d'Oriol Alsina com a líders provisionals de la taula classificatòria. El triomf és el tercer consecutiu dels llagosterencs, tots ells sense haver encaixat cap gol, un tret que no per habitual s'ha de deixar de destacar. Des de la solidesa defensiva, el Llagostera espanta els rivals per sotmetre'ls al ritme que desitja ballar. Amb insistència, però amb la tranquil·litat que els fa saber-se superiors quan juguen al màxim de les seves capacitats. Disciplinats i ferms, s'obliguen a mantenir la humilitat per recuperar la categoria al més aviat possible. Amb inicis com el d'aquest curs, segur que tot serà possible.