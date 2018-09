El Peralada desitja sumar el primer triomf en el duel de filials contra el Barça B

A Peralada, no hi ha temps per a la preocupació. L'espectacular tram final de la temporada passada, en què els de Chicho van tenir l'honor de ser el millor equip de la segona volta, omple de confiança el rendiment d'uns jugadors que són conscients que el seu marge de millora és molt elevat. Tot just han passat tres jornades i, malgrat que el botí de dos punts és escàs, la confiança respecte al col·lectiu és absoluta. «En aquest moment de l'any no parlem de guanyar o perdre. Necessitem estar junts, ser un bloc i créixer com a equip. Si ho fem així, les possibilitats de guanyar estaran molt més a prop», valora el tècnic gironí, que no podrà comptar amb els lesionats Teo i Sergi Álamo, ni amb José Aurelio Suárez, però sí amb Yuya Nakasaka, cridat a última hora per la lesió de López amb el juvenil. La novetat més important, però, recau en l'absència d'Èric Montes, amb possibilitats reals d'anar convocat pel Girona en el partit del dilluns.

L'ambient als entrenaments d'aquesta setmana s'ha caracteritzat per l'alegria. «Hem tingut l'oportunitat d'estar junts i, sincerament, només puc dir coses positives. El Peralada és un equip molt sa, humil i treballador i, com a entrenador, és un gust poder ser qui el dirigeixi», diu Chicho.

A només un punt del Barça B, un triomf al Miniestadi faria possible avançar el filial blaugrana a la classificació i sortir de la zona baixa. «Ens il·lusiona jugar en un escenari espectacular i contra un rival d'aquest prestigi. Tots dos equips estem en un moment molt similar: ens estem adaptant a la categoria, cadascú a la seva manera, anant de menys a més. Al Barça B, el respectem moltíssim, perquè està ple de futbolistes tècnics i ràpids, però estic convençut que tindrem les nostres oportunitats per tornar a Peralada amb els tres punts a la butxaca», confia l'entrenador d'un conjunt disposat a fer-la grossa al Miniestadi.