A punt ha estat el Peralada de conèixer la victòria, que no ha arribat de miracle. Sobretot, en l'afegit amb les ocasions de Jofre i Santi Bueno. Els homes de Chicho Pèlach han aconseguit tenir al Barça B contra les cordes fins al xiulet final, gràcies a la solidesa de la defensa i la rapidesa en atac per crear perill a la porteria de Carevic que ha hagut d'intervenir per segellar l'empat amb els xampanyers.