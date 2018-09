El secretari del Palamós denuncia Heras pel robatori d'un ordinador del club

Continua la guerra per la presidència del Palamós. Dilluns a les 20 h s'acabava el termini per presentar candidatures a la presidència, però els últims esdeveniments han provocat que aquest temps s'ajorni fins a nou avís. L'últim episodi frega l'esperpent. Un dels tres membres de la junta gestora, Pere Subirana, va explicar que «Toni Heras i Pere Aliu de Junts pel Degà van entrar a l'oficina del club i es van emportar l'ordinador del Palamós». En principi, el secretari de l'antiga junta, Albert Dalmau, hauria denunciat el robatori. De la seva banda, Heras va negar que es tractés en cap cas de cap robatori. «Qui digui que he robat, s'equivoca. Agafaré un advocat i començaré a denunciar qui ho faci», va dir Heras. El membre de Junts pel Degà exposava la seva versió dels fets. «El club no em cedia cap espai ni els passwords per comprovar el cens de socis. Vaig demanar-lo a l'Ajuntament i el regidor em va cedir un lloc per fer-ho. Després em van dir que necessitaven la sala i que havia de treure les meves coses i és el que vaig fer. Tenia permís per endur-me l'ordinador i els fitxers. Ho guardo tot a casa a l'espera que l'Ajuntament ens cedeixi un altre espai», deia. «Volem solucionar tots els problemes del club, però necessitem informació», destaca Heras. Mentrestant, demà (2/4 de 8). està previst que Joan Pau Pérez presenti el seu projecte de cares a les eleccions. Una candidatura que, segons la junta sortint, és fins ara l'única.

D'altra banda, l'equip juga aquest migdia a Tona (3/4 de 12) el partit de la tercera jornada.