Ter Stegen marca la diferència

Un gol de Luis Suárez i un altre d'Ousmane Dembélé a la segona meitat van permetre al Barça remuntar un partit a Anoeta que se li havia posat molt coll amunt amb el gol marcat per Aritz Elustondo a la primera meitat. El gran protagonista del partit i heroi de la victòria blaugrana va ser, sense cap mena de dubte, Marc André Ter Stegen que, amb dues intervencions salvadores amb 1-0 al marcador, va evitar que la Reial sentenciés el partit just abans de l'empat.

L'estratègia dels donostiarres havia quedat clara des del xiulet inicial, tots tancats en el seu camp i cessió del comandament de joc als blaugranes a l'espera que una contra canviés el sentit d'un partit que va transitar monòton i sense ocasions en els seus primers minuts. El primer acostament local, no obstant això, va provocar el gran disgust dels barcelonistes perquè una pilota penjada a l'àrea del quadre català la va baixar de forma meritòria el mexicà Héctor i la va deixar en perfectes condicions per al tret sec i molt dur d'Aritz Elustondo, que va batre Ter Stegen malgrat la seva estirada.

El Barcelona va recular, i li va tornat a venir la por després de la seva pèssima estadística a Anoeta en l'última dècada. Als jugadors d'Ernesto Valverde els costava rematar a porteria i, a sobre, van haver de patir les escomeses d'un equip basc que s'ho creia i que començava també a generar perill per la banda d'Oyarzabal. Cap a la meitat de la primera part, l'equip català va començar a oferir una versió més pròxima a la que acredita la seva gran qualitat, buscava les botes de Messi, però l'argentí semblava estar desconnectat després de la parada de la Lliga i va sorprendre més pels errors als quals no té acostumada la seva afició que per la qualitat sideral que atresora. La veritable imatge dels blaugranes no va arribar fins als deu últims minuts previs al descans, amb una rematada de Piqué a la sortida d'un córner, un penal demanat pels jugadors catalans i un tret de Rakitic, que no va trobar el gol per molt poc, va il·lustrar aquest perill.

Valverde va moure fitxa després del descans, va treure un defensa (Semedo) per fer entrar un jugador tan ofensiu com Coutinho i va cridar Busquets, la gran absència de l'onze inicial, per trobar la batuta al centre del camp, fet que augmentava el perill d'un Barcelona que ja anava sense complexos a totes. La Reial, no obstant això, va tenir la seva gran oportunitat per elevar el 2-0 al marcador, en un contraatac conduït per Rubén Pardo, que va lliurar una pilota molt clara a Oyarzabal, que el va xutar al cel de Sant Sebastià. Tot seguit va ser Theo el que es va quedar sol davant Ter Stegen per disparar al ninot amb tot a favor. El vendaval realista ha continuat amb Anoeta, que semblava un camp de futbol de la Premier, i en el minut 61 va ser Oyarzabal qui va deixar en posició immillorable a Juanmi, que una altra vegada va tornar a trobar-se amb Ter Stegen.

Com passa gairebé sempre quan davant hi ha un equip gran, el capítol següent a aquestes tres clares oportunitats de gol perdonades per la Reial va ser el gol de l'empat del Barcelona, en una confusa jugada en la qual Rulli no va escopsar la pilota i Luis Suárez va afusellar-lo. El porter realista, després d'una gran intervenció en la següent jugada, va tornar a sortir a un córner amb poc convenciment, la pilota va quedar morta i Dembélé va desequilibrar el matx amb el segon gol, que posava en avantatge el seu equip. Ho intentaria la Reial al tram final, però més amb intenció de deixar constància del seu titànic esforç davant una afició il·lusionada que amb opcions reals d'aconseguir almenys l'empat, perquè els seus davanters tenien la pólvora mullada i Juanmi desaprofitaria dues clares ocasions per a això.



Alba parla del Girona-Barça

Al final del partit, Jordi Alba va ser preguntat per la possibilitat que el Girona-Barça es jugui a Miami. «És un viatge molt llarg. A la gent de Girona li agradarà que el partit es jugui al camp del Girona. Els jugadors no hi podem fer gaire res», deia el defensa de l'Hospitalet.