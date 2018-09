El Banyoles supera La Jonquera

Empat en un partit on ambdós equips es podrien haver endut la victòria. Primera part molt igualada, encara que els locals van disposar de més ocasions. Uri Santos va obrir la llauna en una gran jugada. A la represa un penal clar va crear la oportunitat que els visitants necessitaven per empatar. A partir d'aquell moment els gironins van sortir a l'ofensiva, però no van aconseguir moure el resultat.

Després d'una derrota i un empat, a la tercera, va arribar el primer triomf del degà. Els empordanesos van saltar al terreny de joc amb bona actitud, però sense generar clares ocasions de gol; en canvi, els osonencs, en l'única ocasió de gol, van superar l'ahir titular Marco mitjançant un gol de Pol Coll. Dos minuts més tard, l'ex-Girona C Pepu Soler va culminar un ràpid atac pel costat dret i empatava a un abans del descans. Només arrencar la represa, els de Salamero van fer l'1 a 2 gràcies a una rematada amb el cap, de nou de Pepu Soler, que es trobava situat al segon pal.

El Llagostera B es va emportar el triomf en el derbi gironí davant d'un Farners que encara no ha pogut marcar aquesta temporada. El filial blaugrana es va emportar els tres punts gràcies a dos gols que probablement no es tornaran a veure en tota la temporada a Llagostera. Parra, de falta directa i des del seu propi camp, va veure avançat Blanquera per fer el primer i una jugada absurda va acabar amb el gol en pròpia de Gerard Gómez. El Farners va portar el pes a la represa, però no va ser capaç de retallar distàncies.

Victòria de prestigi del Banyoles en un duel marcat per les nou baixes locals. La primera meitat La Jonquera va tenir el control sense aproximar-se a la porteria de Bartrina. En el minut 24, Turón va obrir la llauna aprofitant el rebuig de Manzano. En el minut 60, el porter visitant va aturar un penal llançat per Adrià Casanova. A les acaballes del matx, Bartrina va salvar els banyolins evitant l'empat realitzant una magnífica intervenció en u contra u a Jawo, que hagués significat un canvi de les taules en el marcador.

Un gol solitari de Peke en els primers minuts de partit va significar la segona victòria consecutiva dels lloretencs. Els visitants van realitzar un partit molt seriós amb una molt bona primera meitat, portant el control del joc en tot moment. En el minut 30, els locals van desaprofitar una claríssima ocasió que va acabar al pal. A la represa, la tònica del partit va seguir i la Guineueta no va poder superar la defensa del Lloret per igualar l'enfrontament. La pròxima jornada serà contra el Banyoles al Municipal de Lloret.