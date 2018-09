La Travessia fa vessar l'estany de Banyoles

Una autèntica festa. La Travessia de l'Estany arribava ahir al seu setanta-cinquè aniversari i poca gent del món de la natació es va voler perdre la tradicional cita que organitza cada any el CN Banyoles des del 1944. 75 anys donen per a molt. I en el cas de la Travessia serveixen per créixer. En la primera edició, Pipe Sánchez Babot va guanyar una Travessia de l'Estany en la qual s'havien apuntat 18 valents, tots homes, i 16 varen aconseguir arribar. Ahir, el blanenc Guillem Pujol va ser el més ràpid nedant els 2.115 metres que separen una riba de l'altra de l'estany en una travessia en què s'havien inscrit 2.710 nedadors i en la qual, finalment, en van acabar participant i arribant fins al final 2.470. Entre ells, a diferència del primer any, moltes dones, com Jimena Pérez, que es va emportar la victòria en la categoria femenina amb un temps, 25'23, que li hauria donat la dotzena posició entre els nois.

El blanenc del CN Mataró Guillem Pujol va ser el més ràpid en la categoria masculina, que va aplegar 1.400 nedadors. En els metres finals, Pujol va superar el guanyador de la passada edició, Pol Gil (Mediterrani), i el representant del Metropole canari: Raúl Santiago. Pujol va completar la travessia amb un temps de 23'10, mentre que Gil i Santiago van trigar tres minuts més: 23´13. El nedador de Blanes, dotzè en els cinc quilòmetres d´aigües obertes en l´Europeu d´aquest estiu a Glasgow, havia guanyat la travessia infantil anys enrere, i ahir es va poder emportar la victòria en una edició històrica. «Em quedava guanyar contra els grans... Ha estat molt igualat, gairebé s´ha resolt a l´esprint», va explicar Pujol en declaracions a l´agència EFE just després de la prova. El primer nedador local va ser Roger Carrero, del CN Banyoles, amb 26'11 en la posició 21 en la general.

En categoria femenina, la badalonina Mireia Belmonte, que té el rècord de la prova des de l´any 2014 amb 24´52, era la principal favorita per a la victòria, però es va haver d´acabar conformant amb la segona posició per darrere de la càntabra Jimena Pérez. La jove nedadora del CN Gredos San Diego va ser la més ràpida, amb un temps de 25'23, superant Mireia Belmonte (UCAM Fuensanta), que va ser segona, amb 25´50, i Laura Rodríguez (CN Igualada), que va completar el podi amb 26´35. «M'ha costat acabar, però ha estat una carrera molt maca i he gaudit molt d'una prova en la qual m'ho passo molt bé», va dir Belmonte després d´arribar per darrere d´una Pérez que no va amagar la seva sorpresa per haver guanyat després de poc més d´una setmana d´entrenaments un cop acabades les vacances. Judit Artigas, del CN Banyoles, va ser la millor representant local, amb una marca de 28´14, tretzena de la general.

Pablo Nevado (CN Sabadell), que ja havia guanyat el 2017, i Lucía González (CN Tarraco) van ser els guanyadors de la travessia de menors, amb una distància de 1.000 metres. El Trofeu Dolors Feixa el van guanyar Jordi Carrasco (CN INEF Lleida), en categoria masculina, i Marina Pineda (UE Horta), en femenina, mentre que Nil Pujol i Mariona Ruiz (CN Banyoles) van ser els primers locals en aquesta prova de 400 metres.

Més enllà dels primers classificats, la celebració del setanta-cinquè aniversari també va ser un bon reclam per a molts nedadors aficionats, que van compartir travessia amb els nedadors d´elit. Les atletes banyolines Esther Guerrero i Marina Guerrero van fer la travessia al costat de l´exwaterpolista Jordi Sans o nedadors destacats com Roger Coma i Roger Rabassa (CN Mataró), Ferran Julià (CN Cervera), Joan Lluís Pons (CN Palma), Albert Escrits (CN Sant Andreu), Jèssica Vall, Àfrica Zamorano i Lidón Muñoz (CN Sant Andreu).

La travessia d'ahir va generar nombroses imatges curioses d'un estany a vessar, com les que any rere any va deixant una prova que ja ha arribat als seus 75 anys. Per recordar-les totes, el proper diumenge 21 d'octubre es presentarà el ­llibre commemoratiu La Travessia de l´Estany. Una història visual, escrit per l´historiador i expresident del CN Banyoles Joan Anton Abellan.

L'alcalde de Banyoles i president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, va destacar després de la prova «l'orgull» de la ciutat per ­haver situat la Travessia de l´Estany com una referència del calendari de natació després de 75 anys d'història, «una xifra que no es compleix cada dia».

Noguer va subratllar també la presència de noms destacats, com Mireia Belmonte, i va recordar que «els grans esportistes d'aquest país han passat sempre per aquesta competició». Per a Miquel Noguer, la xifra rècord de 2.710 inscrits és «molt important», i la va vincular a un impacte econòmic tant a la ­ciutat com a la comarca del Pla de l'Estany i a la província de Girona.