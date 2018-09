Kilian Jornet suma un altre títol

El català Kilian Jornet va aconseguir el títol mundial d' skyrace després d'imposar-se dissabte en la Salomon Ring of Steall, mentre que ahir es va imposar en la Salomon Glen Coe Skyline en un dia marcat per les condicions meteorològiques.

Jornet va tornar a la competició per la porta gran després de la seva retirada en l'Ultra-Trail de Mont Blanc. Dissabte va establir un nou rècord en la carrera després de completar els 29 quilòmetres amb 2.500 metres de desnivell amb un temps de 3 hores 4 minuts i 34 segons.

Amb aquesta victòria, Jornet es troba també al capdamunt del rànquing de les Golden Trail Series que, després de cinc cites, ara viuran el seu gran final el 20 d'octubre en The Otter Trail, on els deu primers homes i dones de la classificació general viatjaran fins a Sud-àfrica per gaudir d'una prova de 42 km i 2.600 m de desnivell.

Ahir, l'atleta de la Cerdanya va aconseguir la victòria en una prova que havia de ser de més de 50 quilòmetres, però les condicions meteorològiques van obligar a realitzar canvis en un recorregut que al final es va quedar en 32 quilòmetres amb i 2.700 metres de desnivell.

Jornet va travessar la meta amb un temps de tres hores i 16 minuts per davant del suec André Jonsson, mentre que l'italià Daniel Jung va completar el podi.