Lewis Hamilton brilla en la nit de Singapur i és més líder del Mundial, amb Alonso setè i Sainz vuitè

Lewis Hamilton, a l´esglaó més alt del podi de Singapur, acompanyat per Max Verstappen, segon, i Sebastian Vettel, tercer. REUTERS/KIM HONG-JI

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) es va adjudicar ahir el Gran Premi de Singapur, quinzena cita del Mundial de Fórmula 1, i va refermar el seu avantatge al capdavant del campionat, en una carrera en què els espanyols Fernando Alonso (McLaren) i Carlos Sainz (Renault) van aconseguir sumar punts a l'acabar setè i vuitè, respectivament.

Hamilton, que va finalitzar per davant de l'holandès Max Verstappen (Red Bull) i de l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari), va aconseguir d'aquesta manera el seu setè triomf de l'any per mantenir-se al capdavant de la classificació (281) amb 40 punts d'avantatge sobre el pilot de l'escuderia italiana ( 241) a falta de sis curses perquè s'acabi el campionat d'aquest any.

Mentrestant, Alonso aconseguia acabar setè a la prova asiàtica, un resultat que el porta a ser vuitè a la general del Mundial amb 50 punts. El madrileny Sainz, per la seva banda, va finalitzar vuitè després de l'asturià i continua dotzè en el Mundial de pilots amb 38 punts.

Quan la foscor de la nit va caure sobre el circuit urbà de Marina Bay, Hamilton va defensar a la sortida la seva posició de privilegi davant Verstappen, que es va veure arrossegat al final de la recta a la tercera plaça després que Vettel aprofités el rebuf per avançar-lo. Mentrestant, Alonso i Sainz, que sortien onzè i dotzè respectivament, pujaven un lloc després de la sortida.

Alhora, el cotxe de seguretat no va fallar a la seva cita amb la carrera asiàtica i ho va fer en la primera volta, quan el mexicà Sergio Pérez (Force Índia) tocava al primer revolt al seu company d'equip, el francès Esteban Ocon, i el feia xocar contra el mur, deixant-lo fora de la prova.

Rellançada la carrera, el britànic va començar a imprimir velocitat -tot i que rodava deu segons més lent que la marca registrada un dia abans a la classificació per cuidar el seus pneumàtics hiperblands- i aconseguia distanciar-se del pilot de Ferrari.

Llavors, l'escuderia vermella va voler provar una nova estratègia per mirar de retallar distàncies i va fer entrar a boxes l'alemany a la volta 15, que va sortir setè amb ultrablands just per davant de Romain Grosjean (Haas).

L'acció va forçar la reacció de Mercedes, que va manar parar a Hamilton per canviar pneumàtics a tous; el britànic va tornar cinquè a pista. Amb les parades dels altres pilots, el quatre vegades campió del món va recuperar la primera posició de la cursa, seguit de Verstappen, que també va posar pneumàtics tous.

L'estratègia de Ferrari no va funcionar, ja que poc a poc, l'holandès va anar obrint forat respecte a Vettel i veia com les seves opcions de guanyar una plaça eren remotes.

Mentrestant, tant Alonso com Sainz protagonitzaven una carrera tranquil·la que els portava momentàniament a ser setè i vuitè respectivament; només el suec Marcus Ericcson (Sauber), després del pas per boxes de tots dos, aconseguia interposar-se entre l'asturià i el madrileny, que aconseguia passar-lo a la volta 43.

El bicampió del món es va quedar aviat en terra de ningú després que l'australià Daniel Ricciardo (Red Bull), a cop de volta ràpida -amb la qual desbancava, curiosament, l'establerta voltes abans per l'espanyol-, s'escapés a gairebé un minut. Els més de 15 segons d'avantatge sobre Sainz també li permetien respirar.

La lluita pel quart lloc, amb els finlandesos Valtteri Bottas (Mercedes)i Kimi Raikkonen (Ferrari) i Ricciardo implicats, i en menys d'un segon, tampoc s'acabava de decidir, i finalment no es canviaven les posicions.

Sense dificultats i amb vuit segons de marge, Hamilton veia la bandera a quadres per vèncer per setena vegada aquest curs. Després d'ell, Verstappen i Vettel, ja a quaranta segons del britànic, completaven el podi de la cita nocturna.

El Mundial viatjarà d'aquí quinze dies a Rússia, on se celebrarà la setzena prova al circuit de Sotxi, una prova que històricament va bé als Mercedes. Des que se celebra el 2014, l'escuderia alemanya sempre hi ha guanyat, i Hamilton ho va fer en les edicions de 2014 i 2015, i el 2016 i 2017 va acabar al podi. Una altra ocasió per al britànic de distanciar-se al Campionat del Món.