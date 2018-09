De Ter Stegen a Dembélé per ser líders

Quatre partits han sigut suficients perquè el Barça s'hagi enfilat al capdamunt de la Lliga en solitari, encara que sense acabar d'oferir les millors sensacions, cosa que només s'entén a partir del caràcter salvador del porter Marc-André Ter Stegen i de l'oportunisme d'Ousmane Dembélé.

L'alemany va ser determinant, amb tres intervencions que van evitar, com a mínim, l'empat de la Reial Societat dissabte a Anoeta. El francès, com ja va passar a Valladolid en la segona jornada, va marcar el gol de la victòria.

Però més enllà de tot això hi ha el plantejament tàctic d'Ernesto Valverde, que no encerta amb les rotacions ni tampoc s´interessa per donar minuts als nous fitxatges, malgrat que el calendari ja es comença a ajustar amb l´inici, demà, d´una nova edició de la Lliga de Campions.

La tarda de dissabte, en l'estrena del nou Anoeta, el tècnic va deixar a la banqueta dos titulars (Busquets i Coutinho), va introduir Sergi Roberto i va donar al mig del camp a Rakitic i a Rafinha una oportunitat en la medul·lar. El lateral dretà va ser per a Nelson Semedo. Però no va funcionar. Semedo no progressava per la banda, Sergi Roberto i Rafinha no generaven superioritats en la medul·lar i Messi, amb tal densitat d'adversaris a la vora de l'àrea, no podia crear res. A tot això, Jordi Alba estava sobremarcat a l'esquerra i, tampoc hi havia desequilibri per aquell flanc. La falta de concentració en moments puntuals de la parella de centrals i el gol matiner de la Reial van complicar encara més el panorama i, al descans, Valverde es va veure obligat a canviar el guió.

Només posant les peces al seu lloc, el futbol del Barça va fluir una mica més. Per a això, va ser fonamental l'entrada en joc de Philippe Coutinho per Semedo; Sergi Roberto va tornar al lateral dret; i tot va millorar encara més quan Sergio Busquets va entrar per Rafinha. El Barça que perdia 1-0 va donar la volta al partit amb gols de Luis Suárez i Dembélé. El francès, assenyalat pel seu alt preu i sempre en les travesses per abandonar el Barça, s'ha convertit en el jugador més determinant en atac de l'equip.

Dembélé va marcar el 0-1 a Valladolid i dissabte l'1-2 a Anoeta, gols amb els quals el Barça ha solucionat les dues sortides que ha tingut fins ara. Refet de l'ensurt, dominant més la possessió que el joc, va haver d'aparèixer Ter Stegen per acabar amb la idea dels donostiarres de sumar almenys un empat en realitzar tres parades de mèrit, tres accions d'u contra u pròpies de porter d'handbol.

Més enllà de la nova victòria, del domini de la possessió més que no pas del joc i de la necessitat de mantenir un equip i un tipus de dibuix, Valverde ha de trobar la manera d'integrar a poc a poc els nous fitxatges.



Poc protagonisme dels nous

Ahir únicament va entrar en joc Arturo Vidal per refer el 4-3-3 i convertir-lo en un 4-4-2 amb la idea de mantenir el control del joc, però curiosament van ser els moments en els quals la Reial Societat va generar més perill. Dels nous, el xilè és l'únic que compta. Lenglet amb prou feines juga, Malcom està lesionat, però tampoc té minuts, i Arthur ni va viatjar a Sant Sebastià.

S'endevina l'èxit del curs a partir de dosificar els jugadors, d'arribar al moment determinant de la temporada amb les màximes forces possibles i, per a això, les rotacions són imprescindibles. Demà, en l'estrena de l'equip de Champions al Camp Nou i amb nou horari (18.55, PSV Eindhoven), Valverde tindrà una nova oportunitat per anar introduint a poc a poc els nous elements en joc.

Mentrestant, l'equip es va entrenar ahir. La bona notícia va ser que Malcom va fer part de l'entrenament amb el grup. També hi eren el porter Jokin Ezkieta i el migcampista Oriol Busquets, els dos del Barça B. També comença a veure la llum al final del túnel el migcampista Denis Suárez, lesionat a finals de juliol al bíceps femoral, que ahir va rebre l´alta mèdica, segons va anunciar el club barcelonista.

Denis va patir una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra en el primer partit de pretemporada que el Barça va jugar contra el Tottenham i era de baixa des d'aleshores. Amb aquesta alta, el tècnic barcelonista Ernesto Valverde únicament té dos jugadors lesionats: el migcampista Sergi Samper i el davanter Malcom. La resta de la plantilla està disponible per al partit de demà contra el PSV Eindhoven, que obrirà la temporada europea al Camp Nou.