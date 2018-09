Viviani guanya a Madrid i Simon Yates celebra la seva primera Gran Volta

El ciclista italià Elia Viviani (Quick-Step Floors) va guanyar la 21a i última etapa de La Vuelta a Espanya, disputada en un recorregut de 100,9 quilòmetres entre Alcorcón i Madrid, després d'imposar-se en un desordenat esprint massiu a Peter Sagan (Bora), segon, i Giacomo Nizzolo (Trek Segrafredo). Una etapa que va servir perquè el britànic Simon Yates (Mitchelton-Scott) es passegés pels carrers de Madrid amb el mallot vermell que l'acredita com a vencedor de la classificació general de la ronda espanyola.

És la primera vegada que Yates guanya una gran volta. Havia estat a punt d'aconseguir-ho en el passat Giro d'Itàlia, però un mal dia a l'antepenúltima etapa el va privar de posar-se el mallot rosa.

També és el primer cop que el mallorquí Enric Mas (Etixx Quick-Floors) puja al podi d'una gran, i ho fa de la millor manera després de guanyar dissabte en l'etapa amb final en alt al Coll de la Gallina.

El colombià Miguel Àngel López (Astana) va acompanyar el mallorquí i el britànic al podi celebrat a la plaça Cibeles de Madrid. Un podi en el qual també van pujar el belga Thomas de Gent (Lotto Soudal), com a campió de muntanya, el mateix Simon Yates, com a guanyador de la classificació combinada, i Bauke Mollema (Trek Segafredo), que va recollir el premi al ciclista més combatiu.

Per altra banda, Mas va tornar a pujar al podi per rebre el trofeu al ciclista menor de 25 anys. Mentrestant, Alejandro Valverde hi va pujar dos cops. Un per guanyar el premi de la regularitat, i el segon, amb tot l'equip Movistar, que va guanyar la classificació general per equips.

El ciclista murcià va pagar els esforços i va fallar en les dues últimes etapes de muntanya, i va passar de ser segon de la general, a només 25 segons de Yates, a acabar cinquè a gairebé 4 minuts i mig del líder britànic.

La pròxima cita ciclista és ara el Mundial, que se celebrarà a Innsbruk (Austrià) entre el 22 i el 30 de setembre. La prova de ruta masculina s'espera que sigui de les més dures i selectives dels últims anys.