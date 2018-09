L'atleta kenià Eliud Kipchoge va dir ahir que diumenge va fer la «carrera perfecta» i que no creu «en els límits» davant la possibilitat de rebaixar la barrera de les dues hores, després del seu rècord del món de marató, amb 2.01:39. «Superar aquesta barrera és possible; simplement has de creure que pots fer-ho».