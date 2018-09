La bona arrencada de l'Olot engresca l'afició per batre el rècord de socis

La bona arrencada de lliga que ha protagonitzat l'Olot (tercer, amb vuit punts, i sense haver perdut encara després de quatre jornades) ha engrescat encara més una afició garrotxina ja de per si tradicionalment bolcada amb el seu equip. En un mes, just el que ha transcorregut de campionat, la massa social ha crescut en una vuitantena d'altes, fet que ha permès batre el rècord de socis, que ara està situat en 1.331 (1.256 quan va engegar la lliga i 1.286 a finals del curs passat). I és que mai, fins ara, a Segona B, l'equip garrotxí havia firmat un inici tant esplendorós, que li ha permès situar-se, encara que a aquestes alçades sigui anecdòtic, en posicions de play-off. «La farem grossa», exclama el lema de la campanya que el club va engegar per captar abonats per aquesta temporada, i de moment, a nivell esportiu, les coses rutllen.

Lluny de caure en l'autocomplaença, però, la directiva de l'Olot segueix buscant fórmules per no quedar-se aquí. De moment segueix sobre la taula la marca d'arribar als 1.500 socis, una quantitat que des de fa anys és l'objectiu de la junta que presideix Joan Agustí i que temporada rere temporada es resisteix. També és veritat que en els seus anys a Segona B l'Olot sempre ha lluitat, bàsicament, per no baixar. El curs passat es va salvar gràcies a un gol de Barnils en el temps afegit del darrer partit de lliga, contra l'Elx, al Municipal. Ser soci de l'Olot té un cost d'entre 35 euros (júnior) i 175 (tribuna). El carnet de general val 110, amb la qual cosa el partit (la lliga en té 19) surt a menys de sis euros cadascun.

Aquesta és la cinquena temporada de l'Olot a la categoria de bronze. Hi va ascendir per primera vegada la campanya 20013/14, però al final de la 2015/16 va tornar a baixar a Tercera. Amb un sol any va tornar a pujar, eliminant a la promoció l'Sporting B. La temporada passada es va salvar en la darrera jornada després que l'arribada de Raúl Garrido a la banqueta hagués fet reaccionar un equip que amb Martín Posse estava enfonsat a la classificació i semblava tenir un peu al pou.

La direcció esportiva ja havia pactat amb l'entrenador que si l'equip seguia a Segona B continuaria una temporada més. Amb el mateix cos tècnic i una plantilla molt semblant, amb més d'una quinzena de futbolistes de les comarques gironines, hi han arribat homes com Alan Baró, Marc Nierga (autor del gol de la victòria a Conca dissabte passat) i Jaume Pol. La propera revàlida per als garrotxins serà diumenge que ve (17.00) contra el filial del València al camp Municipal. L'Olot ha guanyat en les dues sortides que ha fet (Peralada i Conca) però a casa el triomf se li resisteix (empats amb Cornellà i Atlètic Llevant). Diumenge buscaran els tres punts per seguir engrescant els seus seguidors.