Primer esglaó del gran objectiu

El Barcelona debuta aquesta tarda al Camp Nou a la Lliga de Campions en un horari poc convencional (18:55 hores) davant un PSV Eindhoven que arriba com a vigent campió de la Lliga holandesa i amb l'exblaugrana Mark van Bommel com a nou tècnic.

L'eliminació sobtada i dolorsa dels blaugrana a l'última temporada, davant un Roma que semblava un rival accessible en quarts de final, ha portat el club a marcar-se l'objectiu d'assolir el títol aquest curs com a redempció per enterrar la insatisfacció que va generar el seu precipitat adeu del torneig, per tercer any consecutiu, en la mateixa ronda.

El nou capità blaugrana, Lionel Messi, va marcar el destí del seu equip a Europa a l'inici del curs en assegurar que aquest any «toca la Champions» –en una entrevista a Catalunya Ràdio–, per portar tres anys sense guanyar-la i, sobretot, per l'eliminació de l'any passat davant el Roma, després de perdre en la tornada (3-0) quan havien aconseguit un còmode avantatge en l'anada del Camp Nou per 4-1.

El sorteig d'aquest curs no ha estat gens benèvol amb els barcelonistes en quedar enclavat en un grup que serà tot un desafiament per als d'Ernesto Valverve, ja que a diferència d'altres anys la classificació per a vuitens en primera posició ni es planteja com un objectiu fàcil, al qual també aspiraran, a més del PSV, l'Inter de Milà i el Tottenham anglès.

El Barça ve d'establir-se com a líder en solitari del campionat després de sumar la seva quarta victòria consecutiva, amb un 1-2 a Anoeta, i beneficiar-se de l'ensopegada del Reial Madrid contra l'Athletic Club (1-1). Tot i aquest escenari, el joc no està rebent molts elogis, més enllà de destacar l'actuació del porter Marc ter Stegen –les parades del qual en l'últim partit van ser decisives per al triomf del Barça– i el caràcter golejador del francès Ousmane Dembélé.

Per a aquesta nova edició de la Champions, el Barcelona ja podrà alinear el brasiler Philippe Coutinho, fitxat l'any passat en el mercat d'hivern, però que no va poder jugar amb els blaugrana per haver-ho fet ja amb el Liverpool.

En aquest primer partit de la Lliga de Campions s'espera que el preparador blaugrana, Ernesto Valverde, tiri de l'onze de gala i mantingui encara en un segon pla el quartet de fitxatges: Malcom, Vidal, Lenglet i Arthur.



Els holandesos, en ratxa

El PSV Eindhoven torna a la màxima competició europea després d'haver-se'n absentat la temporada passada i amb ganes de donar la sorpresa al Camp Nou. Els holandesos arriben en un moment dolç, ja que compten els seus primers cinc partits per victòries a l'Eredivisie i la lideren de forma contundent, amb un compte golejador de 21 gols a favor i tres en contra.

Està per veure com s'adaptaran davant un conjunt del calibre del Barça, doncs la majoria dels equips als quals s'ha enfrontat en la seva competició nacional són modestos i ocupen llocs mitjans o baixos en la taula. El poder atacant del PSV Eindhoven és cosa del davanter holandès Steven Bergwijn, el mexicà Hirving Lozano i l'uruguaià Gastón Pereiro, amb quatre gols cadascun des que va començar la temporada.